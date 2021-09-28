أخبار عاجلة

الصندوق العالمي لأبحاث السرطان يحذّر من مكمل غذائي -
سمر حمزة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للمصارعة باسلو -
الأردن والسودان يشاركان في معرض «تراثنا» (تفاصيل) -
سلطان عمان يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر -
بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 -
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة -
فرحة أسرة الطفلة ريماس بعد حكم إعدام قاتلها هناخد عزاء بنتنا النهاردة -
مباشر.. التحام مركبة سويوز مع الطاقم السينمائي الروسي لتصوير فيلم "التحدي" بالمحطة الفضائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

أحمد فلوكس بعد تكريم والده بمهرجان القومي للمسرح المصري: «المسرح يليق بك»

Print
أحمد فلوكس بعد تكريم والده بمهرجان القومي للمسرح المصري: «المسرح يليق بك» أحمد فلوكس بعد تكريم والده بمهرجان القومي للمسرح المصري: «المسرح يليق بك»

لاقتراحات اماكن الخروج

أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن سعادته البالغة بتكريم والده الفنان الكبير فاروق فلوكس، في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، الذي أقام أمس في دار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

ونشر «فلوكس»، مقطع أثناء تسلم والده التكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «ليلة مملوءة بالمشاعر الجميلة والفخر تكريم بابا فاروق، من مسرح الدولة المسرح القومي، ومن الوزيرة د.إيناس عبدالدايم، وبحضور نخبة وكوكبة من الفنانين والمثقفين.. المسرح يليق بك فاروق فلوكس».

وكرم المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، مساء أمس الأثنين، 10 رموز فنية ومسرحية، ضمن فاعليات حفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح.

وضمت قائمة المكرمين: اسم الفنان سمير غانم، اسم الفنانة دلال عبدالعزيز، اسم الراحل عبدالله غيث، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، الفنانة إلهام شاهين، الفنان سامي مغاوري، الكاتب بهيج إسماعيل، المخرج إميل جرجس، الناقدة آمال بكير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأخر الكلام ونمو العقل.. تحذير من تأثير الموبايل على الأطفال (فيديو)

تأخر الكلام ونمو العقل.. تحذير من تأثير الموبايل على الأطفال (فيديو)

بالدموع .. بريتني سبيرز توجه رسالة إلى متابعيها بعد رفع وصاية والدها عنها (فيديو)

بالدموع .. بريتني سبيرز توجه رسالة إلى متابعيها بعد رفع وصاية والدها عنها (فيديو)

«خليكي» ..رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم «ولسه» (فيديو)

«خليكي» ..رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم «ولسه» (فيديو)

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي