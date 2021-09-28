أحمد فلوكس بعد تكريم والده بمهرجان القومي للمسرح المصري: «المسرح يليق بك»

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أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن سعادته البالغة بتكريم والده الفنان الكبير فاروق فلوكس، في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، الذي أقام أمس في دار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

ونشر «فلوكس»، مقطع فيديو أثناء تسلم والده التكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «ليلة مملوءة بالمشاعر الجميلة والفخر تكريم بابا فاروق، من مسرح الدولة المسرح القومي، ومن الوزيرة د.إيناس عبدالدايم، وبحضور نخبة وكوكبة من الفنانين والمثقفين.. المسرح يليق بك فاروق فلوكس».

وكرم المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، مساء أمس الأثنين، 10 رموز فنية ومسرحية، ضمن فاعليات حفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح.

وضمت قائمة المكرمين: اسم الفنان سمير غانم، اسم الفنانة دلال عبدالعزيز، اسم الراحل عبدالله غيث، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، الفنانة إلهام شاهين، الفنان سامي مغاوري، الكاتب بهيج إسماعيل، المخرج إميل جرجس، الناقدة آمال بكير.