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المخابرات السودانية تكشف ملابسات مداهمة خلية «داعش» بالخرطوم

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المخابرات السودانية تكشف ملابسات مداهمة خلية «داعش» بالخرطوم المخابرات السودانية تكشف ملابسات مداهمة خلية «داعش» بالخرطوم

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كشف جهاز المخابرات العامة السودانية، تفاصيل عملية مداهمة خلية إرهابية تتبع لـ«داعش» بالخرطوم اليوم.

وقال بيان من مدير الإعلام بالجهاز، إنه وبناءً على توافر معلومات عن خلية تتبع لداعش الإرهابية تم صباح اليوم تنفيذ عملية أمنية للقبض على المجموعة بأحياء جبرة مربعي (18) و(14) والأزهري مربع (14)، وذلك في إطار جهود الجهاز لتأمين واستقرار البلاد، وبتنسيق تام مع الاجهزة الأمنية لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة.

وأضاف «عليه قامت قوة من جهاز المخابرات العامة المختصة بتنفيذ المداهمة لكافة المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، وأسفرت العملية في القبض على عدد 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة، حيث قامت المجموعة الإرهابية بجبرة مربع 14 باطلاق الرصاص على القوة المنفذة، واحتسب جهاز المخابرات العامة خمسة شهداء منهم اثنين ضباط وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، ومن ثم لاذت المجموعة المكونة من أربعة إرهابيين أجانب بالهروب، وجارٍ مطاردتهم للقبض عليهم».

المصرى اليوم

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