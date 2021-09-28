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رئيس بعثة يوناميتس يكشف تفاصيل لقائه بالبرهان بعد إفشال المحاولة الانقلابية

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رئيس بعثة يوناميتس يكشف تفاصيل لقائه بالبرهان بعد إفشال المحاولة الانقلابية رئيس بعثة يوناميتس يكشف تفاصيل لقائه بالبرهان بعد إفشال المحاولة الانقلابية

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استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس.

وفي الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب تقف وراءها عناصر عسكرية من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ووصف بيرتس في تصريح صحفي، أن اللقاء كان إيجابياً وبناء تطرق للعديد من القضايا العالقة، بجانب تطورات الوضع الراهن بعد إفشال المحاولة الانقلابية التي حدثت مؤخرا.

وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة التركيز على المهام الانتقالية والتقدم في المسار الانتقالي من خلال التعاون والحوار بين جميع الأطراف والمكونات بما في ذلك المكون العسكري والمدني وحركات الكفاح المسلح لإنجاز مهام الفترة الانتقالية بالبلاد.

وقال المبعوث الأممي إن مكتب الأمم المتحدة بالسودان هدفه مساعدة الشعب السوداني وكل المكونات لإنجاز الانتقال السياسي ودعم مفاوضات السلام وتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، والعمل على بناء وترسيخ دعائم السلام في المناطق التي تأثرت بالحرب والحصول على معونات وموارد خارجية لدعم وإنجاز مهمة البعثة.

المصرى اليوم

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