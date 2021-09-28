ليبيا: اجتماع لبحث ملفي المرتزقة ومكافحة الإرهاب

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفين تاونسند في طرابلس، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

بحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، بحث الجانبان تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة ووجود قوات أجنبية في الجنوب، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

ووفق البيان، تم الاتفاق على مواصلة التعاون الإستراتيجي المشترك، بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تصريحات لوسائل إعلام محليّة، أمس الاثنين، أن هناك العديد من المقترحات، حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، لكن لم يتم التوافق على أحد بعينه، «لأن هذا الأمر يتطلب تعاونا وإشرافا دوليا». وأشارت إلى أنه تم تجاوز مرحلة عدم اعتراف بعض الأطراف الدولية، بوجود مقاتلين لهم في ليبيا، وانتقال الحديث حول آليات ومواعيد سحب هؤلاء المقاتلين من البلاد.