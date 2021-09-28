أخبار عاجلة

الصندوق العالمي لأبحاث السرطان يحذّر من مكمل غذائي -
سمر حمزة تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للمصارعة باسلو -
الأردن والسودان يشاركان في معرض «تراثنا» (تفاصيل) -
سلطان عمان يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر -
بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 -
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة -
فرحة أسرة الطفلة ريماس بعد حكم إعدام قاتلها هناخد عزاء بنتنا النهاردة -
مباشر.. التحام مركبة سويوز مع الطاقم السينمائي الروسي لتصوير فيلم "التحدي" بالمحطة الفضائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

ليبيا: اجتماع لبحث ملفي المرتزقة ومكافحة الإرهاب

Print
ليبيا: اجتماع لبحث ملفي المرتزقة ومكافحة الإرهاب ليبيا: اجتماع لبحث ملفي المرتزقة ومكافحة الإرهاب
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» الجنرال ستيفين تاونسند في طرابلس، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

بحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، بحث الجانبان تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة ووجود قوات أجنبية في الجنوب، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

ووفق البيان، تم الاتفاق على مواصلة التعاون الإستراتيجي المشترك، بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، في تصريحات لوسائل إعلام محليّة، أمس الاثنين، أن هناك العديد من المقترحات، حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، لكن لم يتم التوافق على أحد بعينه، «لأن هذا الأمر يتطلب تعاونا وإشرافا دوليا». وأشارت إلى أنه تم تجاوز مرحلة عدم اعتراف بعض الأطراف الدولية، بوجود مقاتلين لهم في ليبيا، وانتقال الحديث حول آليات ومواعيد سحب هؤلاء المقاتلين من البلاد.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | مشروع لتقييم مطارات المدينة وحائل وجازان

عاجل | مشروع لتقييم مطارات المدينة وحائل وجازان

يوم المعلم وعود وشعارات

يوم المعلم وعود وشعارات

شاهين يتحرك إلى مقبرة الأعاصير السعودية

شاهين يتحرك إلى مقبرة الأعاصير السعودية

أعمدة كهرباء نجران جسد بلا ضوء

أعمدة كهرباء نجران جسد بلا ضوء