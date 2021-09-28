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مجلس الوزراء السعودي يلغي لجنة تقنين المحتوى الأخلاقي

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مجلس الوزراء السعودي يلغي لجنة تقنين المحتوى الأخلاقي مجلس الوزراء السعودي يلغي لجنة تقنين المحتوى الأخلاقي

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وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

وفي جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اطلع مجلس الوزراء إثر ذلك، على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عدد من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البناء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.

وتطرق المجلس إلى ما توليه المملكة من دعم للجهود الدولية والمشتركة لتسهيل الوصول للقاحات كوفيد-19، في ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة واحتواء آثار الجائحة، وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة في هذا الوقت الاستثنائي الذي يواجهه العالم.

المصرى اليوم

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