«زايد للاستدامة» تختار قائمة من 30 مرشحاً نهائياً لدورة 2022

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أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» اختيار قائمة من 30 مرشحاً نهائياً سيتنافسون لنيل عشر جوائز ضمن خمس فئات تشمل الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية.

وكانت الجائزة قد تلقت هذا العام 4000 طلب مشاركة محققةً بذلك زيادة بنسبة 68.5% مقارنة بالدورة الماضية في حين استقطبت مشاركات من 151 دولة .

كما أعلنت الجائزة الرائدة عن انعقاد لجنة التحكيم الخاصة بها لاختيار الفائزين بدورتها لعام 2022 والذين سيتم الإعلان عنهم خلال حفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 في شهر يناير المقبل.

وكانت لجنة تحكيم الجائزة التي تضم رؤساء دول ووزراء وشخصيات عالمية بارزة في قطاع الأعمال قد انعقدت افتراضياً لمراجعة القائمة القصيرة للطلبات المرشحة التي وضعتها لجنة الاختيار التابعة للجائزة في شهر أغسطس الماضي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: «تواصل جائزة زايد للاستدامة ترسيخ إرث ورؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه في تكريس الاستدامة ودعم الجهود الإنسانية حول العالم وتكتسب الجائزة أهمية متزايدة نظراً لدورها الفاعل في تمكين وتسريع الجهود الهادفة إلى إحداث تأثير إيجابي على مستوى العالم من خلال تقديم حلول مستدامة ومبتكرة تسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير المياه النظيفة ومصادر متجددة للطاقة».

وأضاف: «تزامناً مع احتفال دولة الإمارات هذا العام بيوبيلها الذهبي أعلنت القيادة الرشيدة عن وثيقة»مبادئ الخمسين«لتكون خريطة طريق لمواصلة مسيرة التقدم وتنمية الدور الاقتصادي والحضاري والإنساني لدولة الإمارات على مستوى العالم وتنسجم جهود وأهداف جائزة زايد للاستدامة مع هذه المبادئ حيث ساهمت الجائزة منذ تأسيسها في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص حول العالم وستستمر بتوسيع نطاق عملها من أجل المساهمة في بناء عالمٍ ينعم بالازدهار والإنصاف والاستدامة وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وأكد أن الزيادة الكبيرة في أعداد طلبات المشاركة سواء من الدول ذات الاقتصادات القائمة على المعرفة أو الأسواق الناشئة تعكس التوجه نحو ضرورة أن تشمل الجهود العالمية كافة المجتمعات وذلك في ضوء استعداد العالم لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «COP26» وبدء مرحلة التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد وتسارع العمل المناخي.

وتضم قائمة المشاريع المبتكرة للمرشحين النهائيين لهذا العام حلولاً مستدامة لمواجهة مجموعة كبيرة من التحديات العالمية وكان عدد منها بمثابة مشاريع متكاملة يمكن أن تعود بالنفع على المجتمعات في أكثر من مجال، مثل الجمع بين توفير الطاقة والمياه وركزت معظم المشاريع المشاركة على تعزيز مرونة النظم البيئية وتوفير حلول منخفضة التكلفة لتعكس بذلك المزايا الاقتصادية للابتكارات المستدامة كما اعتمد العديد من هذه الحلول على توظيف الجيل القادم من التقنيات الحديثة مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من أجل إحداث التأثير الايجابي المنشود.

من جانبه أشار أولافور راغنار غريمسون الرئيس السابق لجمهورية آيسلندا رئيس لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة، إلى تميز طلبات المشاركة في دورة الجائزة لهذا العام بالمزيد من الابتكار والتنوع إضافة إلى المشاريع الملهمة التي تقدم بها الشباب الموهوبون وهو ما يظهر قدرة الجائزة المتواصلة على استقطاب رواد الاستدامة حول العالم وكونها تمثل منصة وركيزة أساسية من أجل إحداث نقلة نوعية والمساهمة في تحسين حياة الناس.

وأوضح أن تأجيل دورة الجائزة في العام الماضي كان خطوة ضرورية لحماية المشاركين الدوليين في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19 إلا أن ذلك قد مكّن الجائزة من استقطاب المزيد من الأفكار الجديدة التي طورتها المؤسسات المبتكرة لمواجهة واحدة من أشد الأزمات التي شهدها العالم.

وركزت مشاريع المرشحين النهائيين ضمن فئة الصحة على توفير رعاية صحية منخفضة التكلفة في المجتمعات النائية وتأمين سبل أسهل وأفضل لتقديم الرعاية الصحية مثل توفير خدمة الرعاية الصحية عبر الهاتف لاسيما خلال فترة انتشار الجائحة.

كما ركزت الحلول المقدمة ضمن فئة الصحة على تطوير منصات تقنية تعتمد على تقنيات التشغيل الآلي والبيانات وتقديم تقارير لتحسين الأداء وتعزيز الدقة بما يسهم في حماية المجتمعات من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.