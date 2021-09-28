نشعر بالصدمة.. قلق شديد بين الحلاقين بعد قرار منع حلق وتهذيب اللحى في أفغانستان

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نزل قرار حركة طالبان بمنع حلاقة اللحى وتهذيبها كالصاعقة وسط الحلاقين في جنوب أفغانستان بحجة أن مرسومهم يتماشى مع الشريعة الإسلامية.

وصدر أمر المنع من قبل نائب حكومة إقليم هلنمند، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة، منذ الأمس، ولكنه أثار مخاوف الحلاقين والمواطنين وقلقهم الشديد في المنطقة على السواء .

وجرى توزيع القرار على الحلاقين في مدينة لشكركاه عاصمة الإقليم، وفقا لتقرير لوكالة أسوشتيد برس ويورو نيوز اليوم الثلاثاء، الذي أشار إلى تحذير ضباط من طالبان من أن مصففي الشعر يجب أن يتبعوا أحكام الشريعة فيما يتعلق بقصات الشعر واللحية.

وينص الأمر الصادر إلى الحلاقين على أنه: «إذا خالف أي شخص القاعدة (سيتم معاقبتهم) وليس لأحد الحق في الشكوى».

ولم يتضح بعد ما هي العقوبات التي يمكن أن يواجهها الحلاقون إذا لم يلتزموا بقاعدة الحلاقة أو التشذيب.

وقال جلال الدين، صاحب صالون الحلاقة، الذي يستخدم اسمًا مستعارا مثل العديد من الأفغان، إنه يأمل أن تعيد طالبان النظر في قرارهم.

وأضاف: «أطلب من إخواننا من طالبان إعطاء الحرية للناس ليعيشوا بالطريقة التي يريدونها. إذا كانوا يريدون تشذيب لحيتهم أو حلق شعرهم. الآن لدينا عدد قليل من الزبائن الذين يترددون على محلاتنا بسبب الخوف».

في حين قال بلال أحمد، أحد سكان لشكركاه: «أشعر بالصدمة منذ أن سمعت عن قرار حظر تشذيب اللحى».

وقام الإسلاميون المتشددون خلال فترة حكم طالبان الأولى من عام 1996 إلى عام 2001، بحظر تسريحات الشعر المبهرجة، وأصروا على أن يطلق الرجال لحاهم.