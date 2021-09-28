تعليم قنا تناقش الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد

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عقدت اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية لطلاب مديرية التربية والتعليم بقنا اجتماعها في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد بحضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة واحمد سيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والدكتور نبيل مهران نائب مدير التأمين الصحي وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية ومصطفى قاسم مدير عام الشؤون المالية والادارية واشرف موريس مدير إدارة التغذية ومقرر اللجنة .

استعدادات العام الدراسي الجديد بقنا

استعدادات العام الدراسي الجديد بقنا

أكدت اللجنة على تكثيف عمل اللجان الثلاثية المشكلة بعضوية ( التغذية المدرسية – التموين – الصحة ) بمراجعة ومتابعة مطابخ ومطاعم مدارس التربية الخاصة التي تقدم وجبات مطهية لطلابها مع إحاطة مديرية الطب البيطري بأسماء المدارس وعناوينها لضمان سلامة اللحوم والدواجن والخضروات المقدمة للطلاب .

استعدادات العام الدراسي الجديد بقنا

كما شددت اللجنة بناء على توجيهات الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التعليم بقنا سرعة موافاة إدارة التغذية المدرسية بالوزارة والمديرية بأسماء اللجنة المفوضة باستلام التغذية المدرسية الجافة بالمدارس من شركة سايلو فودز المتعاقدة مع الوزارة وفق القواعد والمواعيد المحددة لذلك.