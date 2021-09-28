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"صحة الطائف": 18 زائراً للمجمعات التجارية معرضون للسكري

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خلال احتفالات اليوم الوطني

باشرت إدارة التوعية الصحية بصحة الطائف خلال احتفالات اليوم الوطني، وبالتعاون مع مجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، ومركز صحي الحلقة، 17 موقعاً منها فعاليات لجمعية مراكز الأحياء، ومجمعات تجارية، ومنتزهات، ومواقع سياحية، ومواقع ميدانية، بالإضافة لنادي عكاظ الرياضي.

وكانت التوعية الصحية عن طريق الفرق الراجلة والتوعية المباشرة ورسائل التوعية في الشاشات، ومن خلال الهدايا المقدمة للمستفيدين، وبعض المواقع قدمت فيها خدمات التوعية والاستشارات الطبية بالاضافة للكشف المبكر، حيث تم فحص 118 زائراً للسكر التراكمي.

وأوضحت "صحة الطائف " في بيانٍ لـ"سبق" أن الفحوص كشفت عن أن 18 من الزائرين معرضون للإصابة بالسكري، وتم عمل اللازم من قبل الفريق المكلف بالموقع، كما فحص فريق التوعية الهيموجلوبين لـ81 زائراً، وجد منهم 16 أقل من المعدل الطبيعي، وواحد فقط أعلى.

وقدمت فرق التوعية الصحية المواعيد عن بعد للعيادة الافتراضيه لـ27 زائراً إبان فعاليات اليوم الوطني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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