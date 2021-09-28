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كيروش يوضح مصير شارة قيادة الفراعنة

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كيروش يوضح مصير شارة قيادة الفراعنة كيروش يوضح مصير شارة قيادة الفراعنة

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أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب الأول لكرة القدم استمرار محمد صلاح نجم فريق ليفربول، قائدا لمنتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة ليبيريا الودية:«محمد صلاح هو قائد منتخب مصر الأول طوال فترة تواجدي على رأس القيادة الفنية للفراعنة .

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ثقته الكبيرة في تحقيق الفوز على ليبيا خلال المباراتين المقبلتين في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وصرح كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليبيريا الودية:«متفائل بالمرحلة المقبلة وسنقاتل من أجل إسعاد المصريين واتفقت مع اللاعبين على بذل أقصي جهد ممكن خلال الفترة المقبلة.

وكشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، وجهة نظره في شكل الدورى الجديد مؤكدا أنه يرفض إقامته بشكله الطبيعى ما يؤدى لضغط المباريات بشكل كبير وبالتالى إجهاد اللاعبين الدوليين ووقوع إصابات بينهم تؤثر على مسيرة .

ورحب كيروش بتغيير شكل الدورى في الموسم الجديد، على أن يقام من دور واحد أي 17 جولة، على أن يتم وضع الفرق الثمانية الأولى في مجموعة لتحديد البطل والمراكز التالية، فيما سيتم وضع العشرة أندية الأخرى في مجموعة ثانية لتحديد الهابطين وباقى المراكز، حيث سيوفر هذا الاقتراح 10 أسابيع وينتهى الدورى في يوليو 2022.

المصرى اليوم

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