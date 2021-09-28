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رئيس كوريا الجنوبية يصدر أوامر بعد تجربة الشمالية الصاروخية

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رئيس كوريا الجنوبية يصدر أوامر بعد تجربة الشمالية الصاروخية رئيس كوريا الجنوبية يصدر أوامر بعد تجربة الشمالية الصاروخية

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أصدر رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، اليوم الثلاثاء، أمرا بإجراء تحليل شامل لعملية إطلاق للصاروخ الأخيرة.

وصرّحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بارك كيونغ-مي، أن مون كلّف فريق الأمن القومي بتنفيذ أمره، بعد تلقيه إحاطة بشأن نتيجة الجلسة الطارئة لمجلس الأمن القومي، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الرسمية.

كما أمر رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحليل شامل للتصريحات المتتالية لشقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو-جونغ، بشأن العلاقات بين الكوريتين وإنهاء الحرب بينهما.

وأصدر الرئيس كون جاي-إن أوامره لليوم من أجل تحديد سبل التعامل مع الوضع الأمني.

وأعرب مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عن أسفه إزاء الإطلاق الصاروخي، الذي جاء في وقت يعتبر فيه استقرار الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية مهما للغاية.

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو-هيون، خلال مقابلة مع إذاعة "واي تي إن"، اليوم، إن "التحليل جار لمعرفة نوايا كوريا الشمالية".

وأفاد بأنه "سيتعين علينا معرفة المزيد عن الصاروخ لفهم نوايا الشمال، وحثّ بيونغ يانغ على الرد على المكالمات الهاتفية لسيئول عبر خطوط الاتصال الساخنة".

المصرى اليوم

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