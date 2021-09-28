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«يوتيوب» يحذف قناتين لـ «RT» الروسية نهائياً

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«يوتيوب» يحذف قناتين لـ «RT» الروسية نهائياً «يوتيوب» يحذف قناتين لـ «RT» الروسية نهائياً

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حذف موقع «يوتيوب» قناتي RT، وDFP الناطقتين باللغة الألمانية، التابعتين لشبكة قنوات RT الروسية دون الحق في الاستعادة، ورئيسة تحرير الشبكة ترد بضرورة منع القنوات الألمانية في .

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصدر فيه تلك القنوات أفضل خمس مشاهدات على موقع «يوتيوب» بين وسائل الإعلام الناطقة باللغة الألمانية في فئة الأخبار والسياسة.

من جانبها، نشرت رئيسة تحرير RT ووكالة أنباء «روسيا سيغودنيا»، مرغريتا سيمونيان، في حسابها على موقع «تليغرام» تعليقاً على ذلك: «تعد قناة RT الناطقة باللغة الألمانية على موقع (يوتيوب) رابع أكثر وسائل الإعلام نفوذاً باللغة الألمانية وفقاً لبيانات شركة Tubular Labs متجاوزة بذلك قناة Deuatsche Welle الألمانية العملاقة. وفي يونيو الماضي وحده حصلت القناة على 21 مليون مشاهدة.

وكانت لوكسمبورغ، في وقت سابق، قد رفضت منحنا رخصة للبث، مستشهدة بذلك برأي السلطات الألمانية.

هذه حرب إعلامية حقيقية تعلنها ألمانيا ضد روسيا.

إنني أتطلع حقاً إلى أن تمنع دولتي، دون تأخير، دويتشه فيله ووسائل الإعلام الألمانية الأخرى في روسيا، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب ARD وZDF.

ولن أتحدث الآن عن العقوبات التي يتعيّن فرضها على «يوتيوب» نفسه.

يجب علينا القيام بذلك على الأقل احتراماً لأنفسنا«.

المصرى اليوم

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