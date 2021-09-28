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وزير الدفاع يلتقى نائب رئيس جمهورية البرازيل

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وزير الدفاع يلتقى نائب رئيس جمهورية البرازيل وزير الدفاع يلتقى نائب رئيس جمهورية البرازيل

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التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول هاميلتون موروا، نائب رئيس جمهورية البرازيل، والوفد المرافق له الذى يزور حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية البرازيل، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس جمهورية البرازيل بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

المصرى اليوم

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