أخبار عاجلة

بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 -
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة -
فرحة أسرة الطفلة ريماس بعد حكم إعدام قاتلها هناخد عزاء بنتنا النهاردة -
مباشر.. التحام مركبة سويوز مع الطاقم السينمائي الروسي لتصوير فيلم "التحدي" بالمحطة الفضائية الدولية -
طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال -
وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان -
محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم -
التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«هويتنا مصرية».. «فوتو سيشن» لأطباء السنة النهائية بالمنيا (صور)

Print
«هويتنا مصرية».. «فوتو سيشن» لأطباء السنة النهائية بالمنيا (صور) «هويتنا مصرية».. «فوتو سيشن» لأطباء السنة النهائية بالمنيا (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«هويتنا مصرية».. شعار رفعه طلاب السنة النهائية بكلية الطب البشري جامعة المنيا، وذلك بالاحتفال بتخرجهم بتنظيم جلسة تصوير «فوتو سيشن» بطعم فرعوني من الالف للياء.

حيث قررت مجموعة من الأصدقاء في السنة الأخيرة بـ«طب المنيا»، تصميم أزياء فرعونية مميزة، في حفلة التخرج الخاصة بهم تأكيدا للهوية المصرية وإحياء الروح المصرية القديمة .

واكد الطلاب، انهم استوحوا فكرة «السيشن» من اجواء مراسم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة والذي أبهر العالم، واختيرت الاماكن الجبلية في التصوير والتي تعكس اجواء العظمة والابهار، بالإضافة إلى أن أول أطباء كانوا أجدادنا من المصريين القدماء أمحو تب وميريت بتاح، مؤكدين انم يريدون ارسال اكبر رسالة للعالم اننا لازنا محتفظين بهويتنا واصولنا العريقة.

ولفت اطباء المستقبل، كما اطلق عليهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انظار «السوشيال ميديا» وأشاد رواد التواصل الاجتماعى بهذا الفكر الراقي.

"هويتنا مصرية" .. "فوتو سيشن فرعوني" لاطباء المستقبل بالمنيا (صور)
"هويتنا مصرية" .. "فوتو سيشن فرعوني" لاطباء المستقبل بالمنيا (صور)
"هويتنا مصرية" .. "فوتو سيشن فرعوني" لاطباء المستقبل بالمنيا (صور)
"هويتنا مصرية" .. "فوتو سيشن فرعوني" لاطباء المستقبل بالمنيا (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس