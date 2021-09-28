«هويتنا مصرية».. «فوتو سيشن» لأطباء السنة النهائية بالمنيا (صور)

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«هويتنا مصرية».. شعار رفعه طلاب السنة النهائية بكلية الطب البشري جامعة المنيا، وذلك بالاحتفال بتخرجهم بتنظيم جلسة تصوير «فوتو سيشن» بطعم فرعوني من الالف للياء.

حيث قررت مجموعة من الأصدقاء في السنة الأخيرة بـ«طب المنيا»، تصميم أزياء فرعونية مميزة، في حفلة التخرج الخاصة بهم تأكيدا للهوية المصرية وإحياء الروح المصرية القديمة .

واكد الطلاب، انهم استوحوا فكرة «السيشن» من اجواء مراسم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة والذي أبهر العالم، واختيرت الاماكن الجبلية في التصوير والتي تعكس اجواء العظمة والابهار، بالإضافة إلى أن أول أطباء كانوا أجدادنا من المصريين القدماء أمحو تب وميريت بتاح، مؤكدين انم يريدون ارسال اكبر رسالة للعالم اننا لازنا محتفظين بهويتنا واصولنا العريقة.

ولفت اطباء المستقبل، كما اطلق عليهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انظار «السوشيال ميديا» وأشاد رواد التواصل الاجتماعى بهذا الفكر الراقي.

"هويتنا مصرية" .. "فوتو سيشن فرعوني" لاطباء المستقبل بالمنيا (صور)

"هويتنا مصرية" .. "فوتو سيشن فرعوني" لاطباء المستقبل بالمنيا (صور)

"هويتنا مصرية" .. "فوتو سيشن فرعوني" لاطباء المستقبل بالمنيا (صور)