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قامت مديرية الصحة بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا في مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، فتح نقطة تطعيم في مجلس المدينة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية والوحدة الصحية بالحسنة، لتطعيم العاملين والمواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان.

وأضاف أن العمل في نقطة التطعيم مستمر حتي يتم تطعيم جميع العاملين في مجلس المدينة والادارات التابعة ، بجانب تطعيم المواطنين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.