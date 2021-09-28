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استمرار الندوات التثقيفية حول أضرار التدخين في مراكز الشباب بشمال سيناء

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استمرار الندوات التثقيفية حول أضرار التدخين في مراكز الشباب بشمال سيناء استمرار الندوات التثقيفية حول أضرار التدخين في مراكز الشباب بشمال سيناء

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واصلت إدارة التثقيف والاعلام الصحي في مديرية الصحة بشمال سيناء، الندوات التثقيفية حول أضرار التدخين بمراكز الشباب.

وقال أحمد مجدي، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي، إن التدخين يعد من السموم القاتلة باعتباره القاتل الأول في العالم، حيث يلقى نحو ٧ ملايين شخص حتفهم سنويا نتيجة التدخين ، مؤكدًا أن التدخين هو البوابة الأولى لدخول عالم الإدمان والتعاطى والمخدرات، وأن التدخين والمخدرات هما المسبب الرئيسى للإصابة بجميع أنواع السرطانات بالجسم إضافة إلى تلف الأعصاب والسكتة الدماغية التي تؤدى للوفاة، وأن ١٥٪ من المدخنين فقط يستطيعون الاقلاع عن التدخين.

المصرى اليوم

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