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تقنية القنفذة تحتفل باليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات

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تضمنت كلمات خاصة وأوبريتًا وأفلامًا وثائقية

تقنية القنفذة تحتفل باليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات

احتفلت الكلية التقنية بالقنفذة، باليوم الوطني السعودي 91، بعدد من الفعاليات الوطنية.

نظمت الكلية حفلها بهذه المناسبة بمقر الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور ياسين حمد المقعدي، ووكلاء ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وجميع منسوبي الكلية من موظفين ومدربين ومتدربين.

وشهد الحفل عدداً من الفقرات الوطنية من كلمات خاصة وأوبريت وأفلام وثائقية ومسابقة ثقافية وتقنية عن الوطن.

وصاحبه تنفيذ مبادرة "وطني خير" مقدمة من قسمي تقنية الحاسب الآلي والتقنية الإلكترونية.

وتهدف المبادرة إلى إقامة معرض تقني لإبراز مشروعات متدربي الكلية بأقسامها المختلفة، ونبذة عامة عن التخصصات التدريبية، والتعريف بأجهزة الحاسب والجوال وصيانتها.

وأطلقت الكلية، بهذه المناسبة، عددًا من الفعاليات، أبرزها المشروع الكشفي للاحتفال باليوم الوطني 91، وتقديم دورات تدريبية مجانية للمتدربين وللمجتمع، ومسابقات ثقافية مختلفة، وزيارات لمركز التأهيل الشامل ومركز الكلى بالمحافظة، وأيضًا زيارة لعدد من المتاحف التراثية.

وبهذه المناسبة رفع عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، باسمه ونيابة عن منسوبي الكلية؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين للمملكة العربية .

وقال "المقعدي": إن المملكة تعيش في أزهى عصورها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله؛ حيث شهدت وتشهد بلادنا نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية، وحرص حكومتنا على تحقيق تطلعات المواطن السعودي.

وفي ختام حديثه شكر عميد الكلية كل الجهات المنظمة لهذه الفعاليات على ما قدموه من جهود مميزة لإبراز أهمية هذا اليوم، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وقادتنا والشعب ويديم الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

تقنية القنفذة تحتفل باليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات

تقنية القنفذة تحتفل باليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات

تقنية القنفذة تحتفل باليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات

تقنية القنفذة تحتفل باليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات

تقنية القنفذة تحتفل باليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات

تقنية القنفذة تحتفل باليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات

تقنية القنفذة تحتفل باليوم الوطني 91 بعدد من الفعاليات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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