هشام الصيفي: «مذيع الخير» يطلق قافلة أكتوبر المُقبل لدعم مبادرة حياة كريمة

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أوضح الإعلامي هشام الصيفي مقدم برنامج مذيع الخير عبر السوشيال ميديا، أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم محدودي الدخل والقري الأكثر فقرا في مصر، وتنفيذاً للخطط التي طرحتها مبادرة حياة كريمة، سيتم اطلاق قافلة الخير أول أكتوبر المُقبل وذلك بعدد من محافظات مصر.

وقال «هشام الصيفي» أن القافلة تهدف لتقديم مساعدات إنسانية وذلك من خلال الوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا، موضحا أن المساعدات الإنسانية ستكون طبية وصحية، تليها مساعدة الغارمات في القري الأكثر فقرا، بالإضافة إلى محاولة توفير فرص عمل للشباب، موضحا أن القافلة تساعد الفئات الأكثر إحتياجاً، تأكيداً على الدور الإعلامي والإنساني في المجتمع المصري.

وأكد مذيع الخير ان البرنامج لايقبل مساعدات أو تبرعات نقدية وإنما هدفه إعلامي في المقام الأول عن طريق توصيل المتبرعين من الشركات ورجال الأعمال بالحالات الإنسانية التي تحتاج للمساعدة أو الدعم.