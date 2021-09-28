65 عرضا تقدموا للمشاركة في ملتقي الإسكندرية المسرحي.. وفريد شوقي يتصدر أفيش الدورة

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تقدم 65 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات للمشاركة في ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة «دورة فريد شوقي» برئاسة الفنان محسن صبري، الذي تقرر انطلاقه يوم 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح.

وكشف المخرج محمد عبدالستار، مؤسس وأمين عام الملتقى، أن الدورة الثانية تشهد إقبالا كبيرا من الفرق المسرحية والشباب من كل محافظات مصر منها القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية والإسكندرية وتقيم حاليا لجنة المشاهدة والاختيار العروض المسرحية لإعلان أسماء الفرق المشاركة في الدورة الثانية، وتتشكل لجنة المشاهدة من المخرج محمد الزيني والمخرج شريف عباس والمهندس وليد السباعي.

وأضاف عبدالستار: كما أطلقنا البوستر الرئيسي والرسمي للملتقي ويتصدره صورة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي الذي نطلق الدورة الثانية باسمه.

جدير بالذكر أن رئيس شرف المهرجان هي الفنانة رانيا فريد شوقي ولجنة تحكيم المهرجان في دورته المقبلة تتشكل الفنان الكبير والقدير محمود الحديني رئيسا، وعضوية كل من: الفنان القديرة عايدة فهمي، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبدالناصر .ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة ينطلق يوم 14 أكتوبر، وتتشكل إدارة الملتقي من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد على مديرا والفنان المخرج محمد عبدالستار (تيتو) مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقي ورئيس شرف الملتقي الفنانة رانيا فريد شوقي.