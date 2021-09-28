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محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات مديرية الصحة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات مديرية الصحة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات مديرية الصحة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، بمجهودات مديرية الصحة في تنفيذ حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن»، والتي تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف السيارات العامة، ومحطات القطارات، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت، لافتاً إلى أن المحافظة قامت بتجهيز 11 سيارة موزعة على مراكز ومدن المحافظة ومزودة بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الانترنت، لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني ونقلهم للمراكز المخصصة لتلقي اللقاح.

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى استمرار عمل القوافل الثابتة والمتحركة بديوان عام المديرية، والنوادي ،ومراكز صحة الاسرة، لاستقبال المواطنين المسجلين للحصول على لقاح ،لافتا إلى أن المستهدف اليومي لتطعيم المواطنين انخفض من 36 ألف إلى 28 ألف نتيجة تكثيف اعمال الفرق المتحركة التي قامت بالمرور على المصالح الحكومية ،والهيئات ،والمدارس، والجامعة لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا، تنفيذاً لخطة الدولة لمجابهة الفيروس والحد من انتشاره.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة موقف مستشفيات كبد ههيا وطوارئ فاقوس، ليوجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة نحو تقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترديين عليهما، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية، للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوي.

المصرى اليوم

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