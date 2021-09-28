أخبار عاجلة

بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
المملكة تستعرض الفرص الاستثمارية لـ"الطاقة والمياه" في ويتيكس 2021 -
الاعصار شاهين راح فين؟.. الأرصاد ترد وتوجه نصائح للطلاب بأول أيام الدراسة -
فرحة أسرة الطفلة ريماس بعد حكم إعدام قاتلها هناخد عزاء بنتنا النهاردة -
مباشر.. التحام مركبة سويوز مع الطاقم السينمائي الروسي لتصوير فيلم "التحدي" بالمحطة الفضائية الدولية -
طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال -
وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان -
محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم -
التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة الوادى الجديد تشارك في ملتقى اعداد القادة التخصصى بالاسكندرية

Print
جامعة الوادى الجديد تشارك في ملتقى اعداد القادة التخصصى بالاسكندرية جامعة الوادى الجديد تشارك في ملتقى اعداد القادة التخصصى بالاسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد من جامعة الوادى الجديد في ملتقى إعداد القادة التخصصي بالإسكندرية لمديري رعاية الشباب ومديري العموم بالجامعات المصرية بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية في الفترة من 27 حتى 30/9/2021

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الجامعة حريصة على المشاركة في الملتقيات التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراكز اعداد القادة لرفع قدرات العاملين والطلاب بكل مايستجد على الساحة من موضوعات تتعلق بالانشطة الطلابية ووضع خططها ودورها في العملية التعليمية وموضوعات الامن القومى للتصدى للمؤامرات الغربية التي تتعرض لها ودور الجامعات المصرية والمعاهد العليا في التصدى لها.

ومن جانبه أكد أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد أن وفد الجامعة ضم أحمد عثمان مدير عام مكتب رئيس الجامعة ومحمد المهدي أمين عام كلية الطب البيطري وإكرامي صباح مدير رعاية الشباب بكلية الآداب.

وأضاف ان اللقاء تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل حول الاتحادات والأنشطة الطلابية لوضع رؤية مستقبلية والأمن القومى المصري وعلاقته بالمؤامرات الغربية والادارة المالية بالاضافة إلى ورشة عمل لوضع خطة استراتيجية للانشطة بالجامعات والمعاهد العليا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بسوهاج

مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بسوهاج

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: مصر بذلت جهودًا كبيرة وقيادية في قضايا التغيّر المناخي

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: مصر بذلت جهودًا كبيرة وقيادية في قضايا التغيّر المناخي

وزيرة التضامن تُطلق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في قرى «حياة كريمة»

وزيرة التضامن تُطلق حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في قرى «حياة كريمة»

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: نعمل على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكة مع مصر

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: نعمل على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكة مع مصر