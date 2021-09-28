جامعة الوادى الجديد تشارك في ملتقى اعداد القادة التخصصى بالاسكندرية

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شارك وفد من جامعة الوادى الجديد في ملتقى إعداد القادة التخصصي بالإسكندرية لمديري رعاية الشباب ومديري العموم بالجامعات المصرية بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية في الفترة من 27 حتى 30/9/2021

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الجامعة حريصة على المشاركة في الملتقيات التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراكز اعداد القادة لرفع قدرات العاملين والطلاب بكل مايستجد على الساحة من موضوعات تتعلق بالانشطة الطلابية ووضع خططها ودورها في العملية التعليمية وموضوعات الامن القومى للتصدى للمؤامرات الغربية التي تتعرض لها مصر ودور الجامعات المصرية والمعاهد العليا في التصدى لها.

ومن جانبه أكد أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد أن وفد الجامعة ضم أحمد عثمان مدير عام مكتب رئيس الجامعة ومحمد المهدي أمين عام كلية الطب البيطري وإكرامي صباح مدير رعاية الشباب بكلية الآداب.

وأضاف ان اللقاء تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل حول الاتحادات والأنشطة الطلابية لوضع رؤية مستقبلية والأمن القومى المصري وعلاقته بالمؤامرات الغربية والادارة المالية بالاضافة إلى ورشة عمل لوضع خطة استراتيجية للانشطة بالجامعات والمعاهد العليا.