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أنشطة ثقافية وفنية بـ«ثقافة الإسماعيلية»

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أنشطة ثقافية وفنية بـ«ثقافة الإسماعيلية» أنشطة ثقافية وفنية بـ«ثقافة الإسماعيلية»

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، تقديم برامجها الثقافية والفنية المميزة بفرع ثقافة الإسماعيلية، وذلك في إطار الاهتمام بالطفل.

ونظم بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة حكى للاطفال عن الأمانة بمشاركة ولاء على، التي أكدت أن الأمانة هي كل شيء يجب عليك المحافظة عليه أو إرجاعه إلى أهله.

وفى ذكرى الشاعر سيد حجاب أعدت مكتبة على الراعى فقرة بعنوان «شخصية ومعلومة» وتحدث مسؤول النشاط عن الشاعر سيد حجاب وعن مولده ودراسته والوظائف التي عمل بها، وأنه يعتبر من أهم الشعراء العرب، وله العديد من المشاركات الفنية في الندوات والأمسيات الشعرية والأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر أيضا بكتابة أشعار العديد من الفوازير.

وأقام قصر الثقافة محاضرة بعنوان «الهجرة غير الشرعية تداعياتها وأثره»، أكدت أن الهجرة غير الشرعية هي الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول، ثم تحدث عن اخطار وأسباب الهجرة غير الشرعية.

المصرى اليوم

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