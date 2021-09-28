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كورونا في 3 دول عربية.. فلسطين تسجل 1703 إصابات جديدة و1042 بالأردن و179 بتونس

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كورونا في 3 دول عربية.. فلسطين تسجل 1703 إصابات جديدة و1042 بالأردن و179 بتونس كورونا في 3 دول عربية.. فلسطين تسجل 1703 إصابات جديدة و1042 بالأردن و179 بتونس
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا في 3 دول عربية.. فلسطين تسجل 1703 إصابات جديدة و1042 بالأردن و179 بتونس

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 1703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، و2112 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 74 مصاباً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 197 مصاباً، بينهم 18 مصاباً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 821840 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 798740 حالة شفاء بعد تسجيل 1116 حالة إضافية، كما سجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10703 حالات.

تونس

سجلت تونس 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 705.474 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24794 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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