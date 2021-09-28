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محافظ الطوال يرعى حفل اليوم الوطني بمتوسطة وثانوية العباس

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صاحب الاحتفال نشر مشاركات وصور تعبيرية عن الوطن

محافظ الطوال يرعى حفل اليوم الوطني بمتوسطة وثانوية العباس

رعى محافظ الطوال، فيصل بن وريك، حفل متوسطة وثانوية العباس بن عبدالمطلب، التابعة لمكتب تعليم صامطة، والمعرض المصاحب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي 91، تحت شعار "هي لنا دار".

جاء ذلك، بحضور مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

ودشن محافظ الطوال، المعرض المصاحب للاحتفال، والذي يحتوي على مشاركات وصور تعبيرية عن الوطن واليوم الوطني ومشاركات للطلاب في الرسم.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم وعرض مرئي وقصيدة شعرية ومعرض لصور منجزات المملكة العربية .

ورحب مدير مكتب تعليم صامطة، عبدالرزاق بن محمد الصميلي، بمحافظ الطوال، وجميع مديري ورؤساء الإدارات الحكومية.

وأضاف" الصميلي"، أن ذكرى اليوم الوطني السعودي 91، تحل لتجدد في قلوب أبناء هذا الوطن الغالي علينا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرض الطاهرة التي عمل على إرساء دعائمها المؤسس -المغفور له بإذن الله - الملك عبدالعزيز، ثم أتى من بعده أبناؤه البررة ليكملوا مسيرة البناء والتطوير.

وقدم شكره لمحافظ الطوال، على رعايته للحفل، وكذلك لمدير متوسطة وثانوية العباس، محمد مشهور، على تنظيم الحفل الوطني.

وقال محافظ الطوال "إن هذه الأيام نستذكر ذكرى غالية على نفوسنا وهي الذكرى الواحد والتسعين لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي وحد هذه البلاد مترامية الأطراف بعزيمة عالية ونتقدم بالتهنئة إلى الزملاء والزميلات في مكتب التعليم من مشرفين ومشرفات ومديري ومديرات ومعلمين ومعلمات. كما أتقدم بالتهنئة لأبنائي الطلاب وبناتي الطالبات وأولياء أمورهم بهذه المناسبة مقدماً شكره لمكتب تعليم صامطة الذي سخر كل إمكانياته من أجل أبنائنا وبناتنا، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل عام والوطن وقيادته بخير".

شهد الحفل، وكيل محافظ الطوال، جابر عواف، ومدير شرطة الطوال، المقدم طاهر الصميلي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.

محافظ الطوال يرعى حفل اليوم الوطني بمتوسطة وثانوية العباس

محافظ الطوال يرعى حفل اليوم الوطني بمتوسطة وثانوية العباس

محافظ الطوال يرعى حفل اليوم الوطني بمتوسطة وثانوية العباس

محافظ الطوال يرعى حفل اليوم الوطني بمتوسطة وثانوية العباس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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