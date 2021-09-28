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محاضرات ثقافية وورش فنية متنوعة بقصر ثقافة المنيا

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محاضرات ثقافية وورش فنية متنوعة بقصر ثقافة المنيا محاضرات ثقافية وورش فنية متنوعة بقصر ثقافة المنيا

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث يواصل قصر ثقافة المنيا فعاليات الورشة الفنية تشكيل وأسس تصميم وتلوين عناصر هندسية، بجانب ورشة فنية بعنوان«التدريب على استخدام ألوان الجواش والباستيل» مع رواد المرسم.

نظم قصر ثقافة ملوي ورشة فنية بعنوان «الرسم بألوان الزيت والتدريب على توزيع الألوان على العمل الفنى»، كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «العلاج الشامل» للدكتور فؤاد على فهمى، بينما ناقش بيت ثقافة بنى مزار كتاب بعنوان «تنظيم الوقت» للدكتور حسام العقاد، كما أقام بيت ثقافة سمالوط محاضرة بعنوان «دور الثقافة في التنمية ودورها في دعم ذوي القدرات الخاصة» قدمها محمد رشدي عبدالباسط.

المصرى اليوم

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