ختام الأنشطة الصيفية للطفل بقصر ثقافة أسيوط

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بقصر ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، احتفالية لختام الأنشطة الصيفية للطفل، والتي قدمتها جمعية الرواد بمقر قصر ثقافة أسيوط، بحضور العميد محمد صلاح السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط نائباً عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه د. وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، ومدير عام الثقافة باسيوط، ونخبة من أدباء وشعراء وفناني ومثقفي وإعلامي المحافظة، استقبل الأطفال الضيوف بالورود وتابلوه راقص لفرقة الفنون الشعبية للطفل ببهو القصر، أعقبها تفقد المعرض الفني نتاج ورش الفنون التشكيلية للطفل للمدربين الفنان بهاء الدين عبدالخالق والفنانة اسماء سعد، بجانب معرض الخزف من صنع الأطفال للفنان المدرب محمود رشدي.

استمرت فعاليات الحفل بالمسرح الصيفي بالسلام الوطني، ثم الوقوف دقيقه حداد على فقيد مصر المشير الراحل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، تلاها كلمة ترحيبية للاديب الشاعر سعد عبدالرحمن والذي أكد أن الجمعية تفتح ذراعيها لكل المبدعين في كافة المجالات، وأنها تقدم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لدعم الطفل وصقل مواهبه الفنية، كما قدم نبذة مختصرة عن تاريخ الجميعة وما قدمته من إبداع خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها لا تزال تبذل جهوداً كبيرة لاثراء المحتوي الثقافي والفكري وبناء العقول والهوية والشخصية المصرية، وتنمية الروح والقيم الوطنية لدى أبنائنا من النشء والشباب.

الجدير بالذكر أن النشاط الصيفي تضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي اهتمت بالأطفال، من خلال إقامة ورش الفنون التشكيلية وتحفيظ القرآن الكريم وصناعة الخزف، وكذا الأنشطة الخاصة بالشباب والفتيات بإقامة ورش التفصيل والخياطة وتعليم اللغة الإنجليزية ومسرح الطفل والموسيقي، كما تم تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية لفريق كورال اطفال جمعية الرواد نتاج ورش الموسيقي للمدربة منال صموئيل، بجانب عرض مسرح العرائس للمدرب عمرو حمزة، قدمها مبدعي المسرح الفنانين عبدالله حامد ومحمد رأفت واسلام بسطا، تلاها العرض المسرحي «احمر واسود» نتاج ورش المسرح للطفل للمدرب عبدالله حامد، والتي قدمها مجموعة من الاطفال الموهوبين في مجال التمثيل.

اختتمت الفعاليات بإهداء دروع التكريم إلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمدير التنفيذي للجمعية ومدير عام الثقافة بأسيوط وعميد كلية التربية النوعية بأسيوط، كما تم تكريم المدربين في تحفيظ القران الكريم وكورسات اللغة الإنجليزية وورش الموسيقي وورش مسرح الطفل وورش الخزف وورش الفنون التشكيلية للطفل كما تم تكريم الموهوبين من الأطفال.