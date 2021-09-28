محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد

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اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رمضان عبدالحميد وكيل أول ‏وزاره التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، على الاستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022، مؤكداً على ضرورة الإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لإنتظام اليوم الدراسي وتحقيق أعلي الدرجات.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامه غريب مدير إدارة المرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أوضح محافظ الشرقية أنه أجرى حركة تغيرات لمديري ووكيلي الإدارات التعليمية، لضخ دماء جديدة ولتحسين منظومة العمل والإرتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، مشدداً على ضرورة تفعيل لجان المتابعة الميدانية للتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم ولتحقيق الإنضباط في العمل.

وخلال الإجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ،وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق المقاهي والكافيهات أمام المدارس حرصاً على مصلحة الطلاب ،وكذلك التنسيق مع مسئولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ،والكهرباء، للإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة بالمدارس وتهيئتها لإستقبال العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إلى أنه من المقرر دخول 54 مدرسة جديدة للخدمة التعليمية للعام الدراسي 2021 / 2022 م، بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظةز تستوعب 1044 فصل بتكلفة 498 مليون و700 ألف جنيه، وذلك للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين.