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ورشة «المحرر الصحفي» ببرنامج «مبدعينا» في ديروط

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ورشة «المحرر الصحفي» ببرنامج «مبدعينا» في ديروط ورشة «المحرر الصحفي» ببرنامج «مبدعينا» في ديروط

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في إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة على دعم الطفل والشباب وتنمية قدراتهم، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي فرع ثقافة أسيوط، حيث واصلت مكتبة الطفل والشباب بديروط فعاليات برنامج «مبدعينا» الصيفي مع مجموعة من الرواد في ورشة بعنوان «المحرر الصحفي»، حاضرها الاعلامي محمد جلال، قدم من خلالها تعريف المحرر الصحفي، ومفهوم النشر الاليكتروني، وأضاف أن عمل المحرر في دائرة مختصة لتحرير موضوع ما، يتوجب عليه الالتزام بنوعية القسم الذي يكتب من خلاله، مثل قسم السياسة والثقافة، وكذا الإقتصاد المحلي والرياضة وغيرها من الأقسام الصحفية.

أوضح «جلال»، أن المسؤول عن التحرير هو رئيس تحرير أو مدير البرنامج، وأن لدى كثير من الناشرين تدخل المواضيع تحت الصبغة التحريرية لتحرير مختلف المواضيع، ويقومون بتخطيط مختلف الصفحات يقوم مكتب المحررين بعملية تنسيق بين المراسلين والصحفيين المحليين؛ جدير بالذكر أن برنامج «مبدعينا» الصيفي تضمن العديد من الورش منها ورش الأشغال الفنية، وورش تعليم الفوتوشوب، وورش الرسم واكتشاف المواهب الفنية الأطفال قدمتها الفنانة منه الله على .

يواصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر ورش التفصيل والخياطة للمدربة حفيظة سعد، والتي قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص على الباترون واستخدام أدوات الخياطة المبدئية وشرح الباترون، تقام الاحد والثلاثاء من كل أسبوع في الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً على مدار شهرى سبتمبر واكتوبر ٢٠٢١م .

المصرى اليوم

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