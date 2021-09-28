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سامي مغاوري عن تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح : « أعظم وأشرف تكريم »

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سامي مغاوري عن تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح : « أعظم وأشرف تكريم » سامي مغاوري عن تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح : « أعظم وأشرف تكريم »

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أعرب الفنان الكبير سامي مغاوري، عن سعادته بتكريمه في افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، الذي أقيم أمس، في دار الأوبرا المصرية .

ونشر «مغاوري»، مقطع أثناء تكريمه على خشبة المسرح، وعلق على الفيديو قائلاً :«انا اتكرمت واخدت جوايز من دول عربية كتير لكن مفيش زي التكريم لما بيكون من اعظم واروع واشرف تكريم».

وأضاف «مغاوري»، قائلا :«اتقدم بإهداء روح الجائزة لكل من وقف جواري عبر مسيرتي المسرحية الطويلة واخص الفنان القدير أحمد زكي والدكتور نبيل الالفي والاستاذ المخرج الكبير سمير العصفوري والمخرج الراحل محسن حلمي والمخرج القدير عصام السيد».

وتابع موجها الشكر لوزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، قائلا :«شكرا لمعالي وزيرة الثقافة الدكتور ايناس عبدالدايم.. شكرا للفنان القدير يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح ..شكرا للمخرج اسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح.. وشكرا للجنة العليا للمهرجان..شكرا لكم جميعا لاختياري ضمن المكرمين هذا العام».

المصرى اليوم

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