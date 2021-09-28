محافظ بورسعيد يعلن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر كعزل لمرضى كورونا

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الصدر ببورسعيد كمستشفى عزل لمرضى كورونا، وذلك بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها لأعلى مستوى، تماشيا مع الطفرة الطبية بمحافظة بورسعيد .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد، للاستعدادات النهائية لتشغيل المستشفى تجريبيا كمستشفى عزل، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتورة ريهام الزيات مدير مستشفى الصدر .

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المستشفى تضم تشغيل ٢٠ سرير عناية مركزة، و١٥ سرير قسم داخلى و٦ أسرة للطواريء، مؤكدا أن القطاع الطبي ببورسعيد شهد تطورآ غير مسبوق، في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ساهمت في إحداث طفرة نوعية في الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، مشيدآ بجهود العاملين في القطاع الطبي وجهودهم المتواصلة لرعاية المرضى خاصة خلال جائحة كورونا المستجد، مؤكدا أن مستشفى الصدر شهدت أعمال تطوير على أعلى مستوى، لتقدم الخدمات الطبية وفق أحدث الأساليب والوسائل العلاجية، وتنضم للمؤسسات الطبية المطورة بالمحافظة.