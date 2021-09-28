«ثقافة الغربية» تناقش خطورة تداول الشائعات

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، حيث أكدت مكتبة محلة أبوعلي الثقافية أهمية التعرف على الأخبار من مصادرها الرسمية التابعة لمؤسسات الدولة، لتجنب الوقوع في فخ الشائعات، التي تحاول الجماعات الإرهابية نشرها داخل المجتمع، من أجل زرع الفتنة، وتهديد الأمن القومي للبلاد.

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية تناول خلالها عبدالحميد حمزة أبرز الشائعات التي تعرضت لها مصر خلال تاريخها الممتد، ومن بينها الترويج لخطورة أخذ المصل المضاد لفيروس كورونا على الصحة العامة، ومحاولات الجماعات الارهابية في ترويع المواطنين، عن طريق نشر أعداد كاذبة عن الاصابات والوفيات، برغم تأكيدات الجهات المعنية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية التي وضعت مصر ضمن البلاد الأقل خطرا لانتشار «كوفيد 19».

وجه حمزة بعض الرسائل الهامة لجميع الأسر المصرية بضرورة متابعة المحتوى الاعلامي الذي يتابعه أولادهم، مع التأكيد على ترك مساحة من النقاش والحوار معهم، وتوجيههم الدائم نحو عدم الترويج للشائعات، أو الأخبار المتداولة اعلاميا، إلا بعد التأكد من صحتها من الجهات المعنية والرسمية، التابعة للمؤسسات الوطنية في المجتمع.