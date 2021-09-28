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الأرجنتين تواجه إيطاليا فى مباراة تاريخية العام المقبل

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الأرجنتين تواجه إيطاليا فى مباراة تاريخية العام المقبل الأرجنتين تواجه إيطاليا فى مباراة تاريخية العام المقبل

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أعلن اتحادا أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» والأوروبي «يويفا» التوصل لاتفاق على تدشين بطولة كأس «يورو أمريكا»، التي ستجرى بين بطلي القارتين الأوروبية وأمريكا الجنوبية.

ومن المقرر أن تقام مباراة النسخة الأولى لبطولة كأس «يورو أمريكا» في يونيو 2022، وستجمع منتخبي إيطاليا بطل «يورو 2020» والأرجنتين بطل «كوبا أمريكا 2020»، من دون تحديد المكان حتى الآن، وسيتم تحديد ملعب المباراة في وقت لاحق.

وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع نظيره الأوروبي «يويفا» على إقامة 3 نسخ من البطولة الجديدة.

يذكرن أن نهائيات بطولتي «يورو 2020» و«كوبا أمريكا 2020» أقيمتا في يونيو 2021، بعد تأجيلهما لمدة عام بسبب تفشي المستجد «كوفيد-19».

المصرى اليوم

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