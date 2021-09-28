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أعلنت الداخلية الروسية، احتجاز المبرمج والهاكر الروسي أليكسي بوركوف، المدان من القضاء الأمريكي والمتهم في روسيا بارتكاب جرائم سيبرانية، بعد ترحيله من الولايات المتحدة .

وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية إييرينا فولك احتجز عناصر من الشرطة الروسية والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في مطار شيريميتيفو المواطن الروسي أليكسي بوركوف الذي تم ترحيله من الولايات المتحدة.

وأضافت المسؤولة الروسية، إن المبرمج متهم بالتورط في تصنيع وبيع البطاقات المصرفية المزيفة والاتجار بالبيانات السرية لزبائن المؤسسات المالية.

وفي عام 2015، تم اعتقال بوركوف في إسرائيل، التي وافقت عام 2019 رغم اعتراضات روسية، على تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث كان مطلوبا على خلفية ارتكاب جرائم إلكترونية أيضا.