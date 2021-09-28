كلية للتمريض بجامعة الجوف ابتداء من العام المقبل

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عقد مجلس جامعة الجوف اليوم، جلسته الثانية للعام الجامعي 1443هـ، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، وحضور أعضاء المجلس والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة أمين المجلس الدكتور عبدالله بن خليفة السويكت، أن المجلس وافق على افتتاح كلية التمريض وبدء القبول فيها من العام الجامعي المقبل، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات، كالموافقة على خطة الأنشطة المنهجية لطلاب وطالبات الجامعة للعام الجامعي 1443 هـ، والموافقة على ضوابط وآليات حضور المؤتمرات والندوات، ومبادرة الباحث المتميز، ومنح الدرجة العلمية لعدد من طلاب وطالبات برامج الدراسات العليا، وعددٍ من الموضوعات الأكاديمية.