"أوبك" تتوقّع نموّ الطلب على النفط خلال السنوات المقبلة

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لفتت إلى أن العالم بحاجة للاستثمار في القطاع لتفادي أزمة

توقّعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم "الثلاثاء"، نمو الطلب على النفط بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

ولفتت "أوبك" إلى أن العالم بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في إنتاج النفط لتفادي أزمة، حتى مع المضي في تحوّل الطاقة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت أن استخدام النفط سيرتفع 1.7 مليون برميل يوميًّا في 2023 إلى 101.6 مليون برميل يوميًّا؛ ما يضيف إلى النمو القوي المتوقع بالفعل في عامَي 2021 و2022، ويرفع مستوى الطلب مرة أخرى فوق معدل ما قبل الجائحة في 2019م.

من جهته قال أمين عام المنظمة محمد باركيندو: "انتعش الطلب على الطاقة والنفط بشكل كبير في 2021 بعد الانخفاض الهائل عام 2020م، ومن المتوقّع استمرار النمو على المدى الطويل".