أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجل لإنقاذ 41 مليون شخصًا من خطر داهم -
أخصائية تغذية: الاختيار الصحيح لمكونات الوجبة له تأثير مباشر على تركيز الطالب -
"اطبع" تقدّم خدماتها لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب -
انطلاق مرحلة التحكيم النهائي من "تحدي الأمن السيبراني" -
مجدداً.. أسعار النفط تعزز مكاسبها وخام "برنت" يسجل 82 دولارًا -
الذهب في المملكة.. ثروة وطنية بإنتاج يتجاوز 323 طنًا واستثمار يبلغ 7 مليارات ريال -
الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا -
وزير الكهرباء يلتقي نظيره اللبناني لبحث سبل التعاون بين البلدين -
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة -
أوروبا: الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر بعد 6 أشهر من الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

فنان كويتي مشهور: اعترف بإدمانه للمخدرات فقضت المحكمة بحبس 5 سنوات

Print
فنان كويتي مشهور: اعترف بإدمانه للمخدرات فقضت المحكمة بحبس 5 سنوات فنان كويتي مشهور: اعترف بإدمانه للمخدرات فقضت المحكمة بحبس 5 سنوات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس فنان مشهور لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تعاطي المخدرات وغرامة 5 آلاف دينار، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وكان الفنان المتهم قد تم إلقاء القبض عليه فور عودته إلى البلاد عبر المطار وبحوزته مواد مخدرة، ولم تكشف وسائل الإعلام الكويتية عن هوية الفنان المشهور.

وقالت صحيفة «الراي» الكويتية إنه ممثل مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية«، وقد تم توقيف الممثل عقب وصوله إلى مطار الكويت الدولي، في نهاية شهر يوليو الماضي،

وحققت النيابة العامة، مع المتهم، بعد توقيفه، وقال خلال التحقيقات، إنه «أصبح مدمناً أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس