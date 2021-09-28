فنان كويتي مشهور: اعترف بإدمانه للمخدرات فقضت المحكمة بحبس 5 سنوات

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قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس فنان مشهور لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تعاطي المخدرات وغرامة 5 آلاف دينار، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وكان الفنان المتهم قد تم إلقاء القبض عليه فور عودته إلى البلاد عبر المطار وبحوزته مواد مخدرة، ولم تكشف وسائل الإعلام الكويتية عن هوية الفنان المشهور.

وقالت صحيفة «الراي» الكويتية إنه ممثل مشهور بالأعمال الرمضانية والأدوار البطولية«، وقد تم توقيف الممثل عقب وصوله إلى مطار الكويت الدولي، في نهاية شهر يوليو الماضي،

وحققت النيابة العامة، مع المتهم، بعد توقيفه، وقال خلال التحقيقات، إنه «أصبح مدمناً أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية.