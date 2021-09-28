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وزير الدفاع الأمريكي: ساعدنا في بناء دولة لكننا لم نتمكن من تأسيس أمة

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وزير الدفاع الأمريكي: ساعدنا في بناء دولة لكننا لم نتمكن من تأسيس أمة وزير الدفاع الأمريكي: ساعدنا في بناء دولة لكننا لم نتمكن من تأسيس أمة

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دافع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن سير عملية الإجلاء التي نفذتها القوات الأمريكية من مطار كابل، ولفت إلى أن اليومين الأولين كانا صعبين للغاية، قبل استتباب الوضع في المطار.

وفي أول إفادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، شكك أوستن في القرارات المتخذة على مدار 20 عاما من الحرب الأمريكية في أفغانستان.

وقال: «بالنظر إلى الماضي، ربما تكون الأمريكية قد وضعت الكثير من الثقة في قدرتها على بناء حكومة أفغانية قابلة للحياة... ساعدنا في بناء دولة، لكننا لم نتمكن من تأسيس أمة».

وأضاف: «حقيقة أن الجيش الأفغاني الذي دربناه نحن وشركاؤنا قد انهزم، فاجأتنا جميعا»، معترفا بأوجه القصور في الجسر الجوي من مطار حامد كرزاي الدولي الذي أطلق في 14 أغسطس.

وتابع: «الجسر الجوي كان إنجازا تاريخيا أدى إلى إجلاء 124 ألف شخص من حكم طالبان.. اليومان الأولان كانا صعبين.. شاهدنا جميعا بقلق صور الأفغان وهم يندفعون باتجاه المدرج وطائراتنا ومشاهد الارتباك خارج المطار. لكن في غضون 48 ساعة، أعادت قواتنا النظام وبدأت العملية تترسخ».

المصرى اليوم

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