محمد شلبى أمين يكتب: الحياة على نهر اللؤلؤ (قصة قصيرة)

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النهر فى قريتى يتحول من صديق حميم إلى عدو غادر فى عز الرضا، نروح فى المساء نغنى للحصاد ونغدو فى الصباح لنجده قد أخذ كل شىء، ساعتها يصبح عدوا قاهرا، كابوسا مزعجا، يداهمنا كل عام، نراه فى أحلامنا إذا غضب يحاصر أبناءنا، الخوف والحزن والألم تعتصر قلوبنا، رغم ذلك لا نكرهه، الحياة فى رحابه فرح وترح، سعادة غامرة، وغضب جامح، إذا فرح أعطى، وإذا غضب أخذ، الحياة فى حضرته إما نيلية عذبة، أو سوداء بلون الماء.

فالماء أساس لونه أسود، عرفناها من تاريخه الممتد وعمره الطويل، بطول تاريخ الأرض، رغم ذلك لا يشيخ أبدا، يعطى بلا حساب، يأخذ دون استئذان، الصديق الصدوق، المعشوق الأول لكل أبناء قريتى، أرانى أكثرهم حبا له، أكثرهم قصصا وحكايات معه، لقاءات متعددة، أحاديث عذبة إذا خلوت إليه، أبوح له بمكنون صدرى، أحكى له عن أحلامى، وأمانى، أقرأ له ما حفظت من الآيات، يتفاعل معى، يغمرنى بنسماته الرطبة فى الحر الشديد، كثيرا ما كان يغرينى فى لحظات هدوئه بالارتماء فى أحضانه.

حينما أرى ابتسامته العذبة الصافية، أتجرد من الدنيا، أرتمى بحضنه ساعات طويلة، لا يملنى ولا أمله، أحاول اكتشاف الغموض الذى يعتريه عند الغضب، وسر الخلود الذى لم يعط لغيره، أراه نقيا، ومتوترا، وقلقا، أتجنبه ساعات الغضب لأن غضبه مرتبط بالموت، موت الزرع أو موت أحدنا، صاحب هذا الوجه الجميل الذى تغنى به الخلان والآباء والأجداد، هذه الصفحة الرقراقة الممتدة التى تغمرنا بكل الخير يخبئ خلفه وجها مظلما لا نعرف عنه شيئا، أحلامى التى بحت له بها، وصداقته التى آثرتها على كل الصداقات.

جعلته معى دائما فى أنقى لحظاته، يعاملنى معاملة خاصة فلا أبوح بما يمنحنى من أسرار، حين ينفعل ويهم أن يقضى على أحدهم لأنه جرح سكونه، أرتمى بأحضانه محاولا إنقاذه مذكرا إياه بالعهد الذى بيننا، يخفض جناحه، تهدأ ثورته، يحتوينى معلنا على الملأ أننى الوحيد الذى يسمح له بالدخول إليه وقت الغضب، ليس هذا فحسب بل يزداد كرمه ويمنحنى الفريسة التى قلما تنجو منه إلا فى المرات التى أكون حاضرها، أصبح وجودى مرتبطا بإنقاذ من تجرأ عليه.

حين استيقظ الناس على أصوات ارتطام الماء بأحجار المنازل فى لحظات يسمونها الغضب الأكبر، لم يستطع أحد أن يحد هذا الغضب، حتى أنا، يعلوهم الحزن، ينظرون إلىّ فى انكسار، يعاتبوننى، هذا صديقك الذى تتغنى بمجده وتاريخه العظيم، تملأ آذاننا كل وقت بجوده وكرمه وسخائه!، انظر ماذا فعل بنا؟، ألملم نفسى أمام انكسارهم، أجيب بصوتى المخنوق: إنه طوع أمركم، رهن إشاراتكم طوال العمر، تأمرونه فيطيع، تقذفونه فيبتسم، تضربون وجهه فيعطيكم فلذاته، تلوثون طهره بأدرانكم فلا يهتم، تفترون عليه بأكاذيبكم، فيتعفف عن الرد، ألا تحتملوه لحظة غضبه، كلنا يغضب، إنه النهر، سر أسرار الحياة، رمز الخلود والعطاء، باق ما بقيت الدنى، يحمل الخير مغلفا بالأسرار والحكايات، تسيل دموعى، ينقطع صوتى، أتنحى عنهم، أجلس إليه كاشفا ساقى، أقرأ له سورة الإنسان.