أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجل لإنقاذ 41 مليون شخصًا من خطر داهم -
أخصائية تغذية: الاختيار الصحيح لمكونات الوجبة له تأثير مباشر على تركيز الطالب -
"اطبع" تقدّم خدماتها لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب -
انطلاق مرحلة التحكيم النهائي من "تحدي الأمن السيبراني" -
مجدداً.. أسعار النفط تعزز مكاسبها وخام "برنت" يسجل 82 دولارًا -
الذهب في المملكة.. ثروة وطنية بإنتاج يتجاوز 323 طنًا واستثمار يبلغ 7 مليارات ريال -
الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا -
وزير الكهرباء يلتقي نظيره اللبناني لبحث سبل التعاون بين البلدين -
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة -
أوروبا: الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر بعد 6 أشهر من الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أول إجراء رسمي من هاني حتحوت ضد فرج عامر

Print
أول إجراء رسمي من هاني حتحوت ضد فرج عامر أول إجراء رسمي من هاني حتحوت ضد فرج عامر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقدم الإعلامي هاني حتحوت، بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام ضد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، لما بدر منه، خلال استضافته له في برنامج «الماتش» بقناة (صدى البلد) يوم السبت الماضي.

وجاءت نص الشكوى التي تقدم بها هاني حتوت، للمجلس الأعلى للإعلام ضد فرج عامر،على النحو التالي:-

السيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام،

تحية طيبة وبعد،

أقدم لكم خالص شكري لمجهوداتكم لرفعة الأداء الإعلامي والحفاظ على مبادئه وأخلاقياته من جانب كل الأطراف المشاركة به.

في حلقة السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١، وعبر برنامج (الماتش) المذاع على قناة (صدى البلد)، استضفت المهندس/ محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

وفي أثناء الحديث معه عن ملفات نادي سموحة سواء المتعلقة بكرة أو غيرها، استاء بشكل واضح وغير مبرر من سؤالين وبالغ في انفعاله حتى هدد بالانسحاب بل وترك الاستوديو على الهواء مباشرة أمام ملايين المشاهدين.

ولم يكتف الضيف، السيد/ محمد فرج عامر بذلك، بل ألمح لاتهامي بشكل لا يتناسب مع الأخلاق والذوق العام، بأنني على علاقة بمنافسه بطريقة توحي بأنني أتربح من طرف يهاجمه، قائلا- بغير أي دليل ملموس- إنه رآني مع منافسه في منزله.

في اليوم التالي، نشر المشكو في حقه عدة منشورات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يهاجمني فيها ويتطاول على شخصي، قبل أن يصدر بيانا رسميًا عبر نادي سموحة- الذي يترأسه- واصفا ما حدث في الحلقة بـ«المهزلة» ومتهما إياي بالسعي لتشويه صورته من أجل خدمة من وصفهم بـ«أطراف أخرى».

وبينما كانت استضافة السيد محمد فرج عامر للتحدث عن كل شيء يتعلق بنادي سموحة، سواء من إنجازات تحققت على أرض الواقع- وقد حدث ذلك بالفعل في الحلقة محل النقاش- أو تساؤلات تدور في أذهان الأعضاء من دون تجاوز في حقه أو في حق مجلس إدارته، قال في بيانه إنه جاء بصفته رئيسا للنادي وليس مرشحًا للانتخابات، وكأن كونه رئيسا للنادي يحرمنا من دورنا في توجيه الأسئلة التي تدور في ذهن المشاهد أو الأعضاء.

وهنا أطالب مجلسكم المحترم بحقي كإعلامي يقدس الكلمة ويضع احترام المشاهدين في كلماته أولوية قصوى، أطالب بحقي في الحماية من ضيف أساء لي بدون دليل، غير َمحترمٍ للمشاهدين.

ولعل خطوة كهذه ستحمي الإعلاميين لاحقا من أي محاولات ترهيب أو تهديد من الضيوف، أو محاولات تطاول عليهم وعلى المشاهدين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس