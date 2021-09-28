إيران تعرب عن اندهاشاها من تصريحات رئيس أذربيجان( تفاصيل)

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن إجراء المناورات العسكرية الإيرانية في مناطق بحدود شمال غرب البلاد أمر سيادي يتم من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، معربا عن اندهاشه من تصريحات رئيس أذربيجان إلهام علييف.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن استغراب طهران مما جاء في تصريحات إلهام علييف حول دخول شاحنات إيرانية لإقليم ناجورنو كارابخ، والمناورات العسكرية الإيرانية قرب حدود بلاده.

وكان علييف قال في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية إن أذربيجان رصدت عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة دخول شاحنات إيرانية إلى كاراباخ، وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد «دخول شاحنات إيرانية بطريقة غير قانونية» إلى المنطقة، مشيرا إلى أنه رغم إعراب باكو عن غضبها للطرف الإيراني، «هذا الأمر قد تواصل».

ولفت علييف إلى أن إيران سعت لتمويه الشاحنات الإيرانية عبر إلصاق لافتات أرمنية عليها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحفيين اليوم الثلاثاء إن طهران تستغرب «إطلاق التصريحات بهذا الأسلوب في ظل وجود علاقات طيبة وقائمة على الاحترام بين طهران وباكو والمسارات الطبيعية للعلاقات بين الطرفين قائمة في أعلى المستويات».