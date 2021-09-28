أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلق نداء عاجل لإنقاذ 41 مليون شخصًا من خطر داهم -
أخصائية تغذية: الاختيار الصحيح لمكونات الوجبة له تأثير مباشر على تركيز الطالب -
"اطبع" تقدّم خدماتها لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب -
انطلاق مرحلة التحكيم النهائي من "تحدي الأمن السيبراني" -
مجدداً.. أسعار النفط تعزز مكاسبها وخام "برنت" يسجل 82 دولارًا -
الذهب في المملكة.. ثروة وطنية بإنتاج يتجاوز 323 طنًا واستثمار يبلغ 7 مليارات ريال -
الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا -
وزير الكهرباء يلتقي نظيره اللبناني لبحث سبل التعاون بين البلدين -
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة -
أوروبا: الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر بعد 6 أشهر من الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وفاة لبناني بعد 14 شهرا من إصابته بجروح خطيرة في انفجار مرفأ بيروت

Print
وفاة لبناني بعد 14 شهرا من إصابته بجروح خطيرة في انفجار مرفأ بيروت وفاة لبناني بعد 14 شهرا من إصابته بجروح خطيرة في انفجار مرفأ بيروت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى لبناني، بعد 14 شهرا من إصابته بجروح خطيرة في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع منذ في شهر أغسطس من العام الماضي.

وقال مازن حرب، شقيق المتوفي لوكالة أسوشيتد برس، إنه توفي في منزل والديه مساء أمس الاثنين.

وأضاف أن شقيقه المتوفي إبراهيم حرب، المحاسب البالغ من العمر 35 عاما، كانت خطبته مقررة في الشهر التالي من الحادث، كان قد أصيب بجروح خطيرة في الرأس جراء الانفجار الذي دمر الميناء وأحياء مجاورة.

وأضاف أن شقيقه ظل أكثر من 3 أشهر بالمستشفى وهو في غيبوبة. وفيما بعد أصبح طريح الفراش، ومكث في مركز إعادة تأهيل حتى قبل 3 أيام عندما قررت العائلة إعادته إلى المنزل.

وارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 215 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 7 آلاف بعدما اشتعلت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة، في الرابع من أغسطس عام 2020 بعد اندلاع حريق هائل في الميناء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

طلعت يوسف يطيح بحارسي الإسماعيلي ..وصبحي يدرس الاعتزال

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

وزير الإسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية فارس في أسوان

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

محافظ المنوفية يلتقي وفد ذوي الهمم لبحث مطالبهم

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس

التحريات: المتهم بقتل زوجته تعاطى مخدرات وألقاها في ترعة أبو النمرس