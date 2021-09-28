وفاة لبناني بعد 14 شهرا من إصابته بجروح خطيرة في انفجار مرفأ بيروت

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توفى لبناني، بعد 14 شهرا من إصابته بجروح خطيرة في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع منذ في شهر أغسطس من العام الماضي.

وقال مازن حرب، شقيق المتوفي لوكالة أسوشيتد برس، إنه توفي في منزل والديه مساء أمس الاثنين.

وأضاف أن شقيقه المتوفي إبراهيم حرب، المحاسب البالغ من العمر 35 عاما، كانت خطبته مقررة في الشهر التالي من الحادث، كان قد أصيب بجروح خطيرة في الرأس جراء الانفجار الذي دمر الميناء وأحياء مجاورة.

وأضاف أن شقيقه ظل أكثر من 3 أشهر بالمستشفى وهو في غيبوبة. وفيما بعد أصبح طريح الفراش، ومكث في مركز إعادة تأهيل حتى قبل 3 أيام عندما قررت العائلة إعادته إلى المنزل.

وارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 215 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 7 آلاف بعدما اشتعلت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة، في الرابع من أغسطس عام 2020 بعد اندلاع حريق هائل في الميناء.