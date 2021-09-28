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وزير العدل الأوكراني يعرض على المواطنين شراء زنزانات في السجون

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وزير العدل الأوكراني يعرض على المواطنين شراء زنزانات في السجون وزير العدل الأوكراني يعرض على المواطنين شراء زنزانات في السجون

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قدم وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، عرضا على المواطنين شراء زنزانات في السجون بدلا من المساكن الكلاسيكية، عن طريق تنظيم مزادات جديدة لبيع ممتلكات المؤسسات الإصلاحية.

وأعلن دينيس ماليوسكا في وقت سابق عن بدء عملية «بيع كبير» للمؤسسات الإصلاحية والسجون. وأشار إلى أن الوزارة، ستبيع بشكل إجمالي أكثر من 100 موقع.

وتابع: يقولون إن المساكن الكلاسيكية، ارتفعت بشكل مطرد في الآونة الأخيرة. ومن الواضح أن شراء العقارات مع ارتفاع الأسعار، تكتيكا خاسرا. إذا كان لديكم مال – قوموا بشراء السجون، وفقا لـ «نوفوستي».

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