جمعية المنتجين والموزعين السعوديين تحتفل باليوم الوطني 91

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احتفلت جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، باليوم الوطني السعودي 91، وسط حضور مجموعة مسؤولي الثقافة والإعلام والمنتجين ونجوم الفن والإعلام والسوشل ميديا والمؤثرين، في مدينة الرياض في ليلة فنية وطنية تفاعل معها الحضور ببرامج وفقرات الحفل.

وقال رئيس الجمعية محمد الغامدي، إن اليوم الوطني السعودي 91 يأتي في ظل متغيرات اجتماعية واقتصادية تشهدها المملكة في مختلف الأصعدة والمجالات، بقيادة حكيمة ورؤية واضحة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وبين الغامدي أن الجمعية سعت من خلال هذا الاحتفال السنوي، لجمع المنتجين والفنانين والفنانات والإعلاميين ونجوم السوشل ميديا، والالتقاء بهم في يوم الوطن، وسط احتفالية سنوية نسعى من خلالها لطرح آراء وأفكار ومبادرات وطنية، تخدم الحركة الثقافية والفنية والحراك الحاصل في هذا القطاع في الوقت الحالي بالشكل الاعتباري والمهني.

وشهد الحفل إطلاق (فرقة الجمعية الفنية) والتي تضم عازفين ومطربين على أعلى مستوى، للمشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية والفنية، شاركت بالاحتفالية وتفاعل معها الحضور بشكل كبير، لتكون نواة حقيقية لتقديم حفلات غنائية وفنية في مختلف أرجاء الوطن، بالشكل الذي يتوازى مع المتطلبات الفنية في المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الفرقة أحمد الأحمد، التي قدمت فقرات غنائية مميزة، "أن تأسيس فرقة (الجمعية الفنية الغنائية) يأتي بدعم من رئيس الجمعية الأستاذ محمد الغامدي، لإطلاق فرقة فنية مهنية، تعمل للمشاركة في الاحتفالات الوطنية والاجتماعية العامة والخاصة، تحت مظلة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين".