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محافظ الشرقية يُشدد على التصدي لظاهرة حرق قش الأرز

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محافظ الشرقية يُشدد على التصدي لظاهرة حرق قش الأرز محافظ الشرقية يُشدد على التصدي لظاهرة حرق قش الأرز

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شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، على ضرورة التنسيق والتكامل بين رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الزراعية، والحماية المدنية، وإدارة البيئة بالديوان العام، للتصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، مشددا خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة البيئة بالديوان العام، أن اللجان المشكلة لمتابعة ورصد حالات حرق قش الأرز بالأراضي الزراعية، وعلى جسور الترع تعمل على مدار اليوم، أسفرت عن تحرير 40 محضرا للمزارعين المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم استعراض موقف إدارة منظومة الإعلانات بمراكز ومدن المحافظة، لتعظيم موارد الدولة، ليصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الإعلانات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار حملات متابعة الإعلانات والتأكد من الالتزام بالمدن المحددة للإعلان والمدة المخصصة له، حفاظا على المال العام، وكذلك رفع الإعلانات غير المرخصة، واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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