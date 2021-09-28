الجيش السوداني: نتائج التحقيق في المحاولة الانقلابية ستُعلن قريبًا

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كشف رئيس هيئة الأركان السودانيى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن بدء التحقيق في المحاولة الانقلابية الأخيرة، وأكد أنه سيتم عرض النتائج على الرأي العام قريباً.

وقال الحسين، خلال مخاطبته قوات الدعم السريع بكرري اليوم، إن القوات النظامية وحدت صفوفها وحددت أهدافها وتعمل في تناسق كبير ومستمر للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وكشف أن المحاولة الانقلابية تمت بواسطة ضباط وأفراد من القوات المسلحة، وقال: «ما نؤكد عليه أن هذه المحاولة تمت السيطرة عليها بواسطة القوات المسلحة ولم نطلب عونًا أو مساعدة من أي جهة مدنية». وأضاف: «أرجو أن تصم الناس آذانها عن كل ما يدور من الجانب المدني».

ونوه الحسين إلى أن القوات النظامية شاركت بقوة في إحداث التغيير، وقال: «عندما حدث وانحازت المؤسسة العسكرية للشعب السوداني كانت الأقرب للشعب ووجدان كل مواطن، وبعد التغيير مباشرة اندس حولنا أصحاب الغرض والهوى». وأكد أنه لولا وقفتها لما حدث تغيير أصلاً.