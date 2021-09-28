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بحضور ومشاركة "الشهري".. اتحاد الكاراتيه الدولي يناقش أجندته وخططه المستقبلية

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بحضور ومشاركة

عقد الاتحاد الدولي للكاراتيه اجتماعًا مع رؤساء الاتحادات المحلية، أمس الاثنين، عن بعد عبر تقنية الفيديو؛ حيث ترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه الإسباني أنطونيو إسبينوس، وشهد حضور ومشاركة رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه الإسباني أنطونيو إسبينوس في بداية الاجتماع، بالمستويات التي قدمها اللاعبون واللاعبات في أولمبياد طوكيو 2020 الأخير، وقدم شكره لرؤساء الاتحادات التي شاركت.

وأكد إسبينوس أن وضع الكاراتيه في العالم ممتاز بعد ظهورها الأولمبي الإيجابي للغاية، وقال: "كان ظهور الكاراتيه لأول مرة في الألعاب نجاحًا باهرًا خلال منافستنا في طوكيو، تمكنا من إظهار جميع قيمنا للعالم كله، وتميز الكاراتيه خلال عرضنا التقديمي في طوكيو، ذكرنا بوضوح أن الكاراتيه تستحقّ البقاء في البرنامج الأولمبي، وأن الكاراتيه تجلب التفرد والروح الرياضية الفريدة وقيمة مضافة كبيرة للحركة الأولمبية".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: "كل من كنا في طوكيو خلال الألعاب يمكن أن نشعر بالفخر بالصورة التي أعطتها رياضتنا خلال الأولمبياد".

الجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أجندة الاتحاد الدولي للفترة المقبلة والاستراتيجيات والخطط المستقبلية، وتم كذلك مناقشة آخر التحضيرات لبطولة العالم التي تُقام في نوفمبر القادم في دبي.

من جانبه هنّأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، أثناء الاجتماع رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه على نجاح لعبة الكاراتيه في طوكيو وظهورها بشكل مميز، وشكره على جهوده ومتابعته لخطط واستراتيجيات الاتحاد الدولي للكاراتيه، مؤكدًا التطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة في العالم ككل والمملكة العربية تحديدًا من خلال وجود أبطال عالميين يتقدمهم البطل طارق طارق حامدي صاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الدكتور مشرف الشهري قد تلقّى دعوة الاتحاد الدولي للكاراتيه لحضور اجتماعات الكونغرس التي ستعقد على هامش بطولة العالم للكاراتيه في شهر نوفمبر المقبل بمدينة دبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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