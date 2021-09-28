حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وأعمال البناء المخالف بالإسكندرية (صور)

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شنت أحياء الاسكندرية عدة حملات مكبرة ضمن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل، خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل صور التعديات.

وقاد السيد موسى، رئيس حي العجمي، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، تمكنت من تنفيذ قرار الإزالة رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بقطعة الارض الكائنة ش إكسبريس قبلي طريق ام زغيو عبارة عن مبني دور أرضى وغرفة وبوابتي حديد على مساحة ١٥٦٤٧ م٢، وكذا تنفيذ القرار رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بالموقع الكائن طريق ام زغيو بجوار مخزن اخشاب الدسوقي عبارة عن مبني إداري دور أرضي وأسوار وبوابتي حديد علي مساحة ٨٩٥١ م٢، فضلا عن تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ للموقع الكائن طريق ام زغيو عبارة عن مباني أرضية داخل قطعة ارض محاطة بأسوار علي مساحة ١٢٠٠٠ م٢، وكذا تنفيذ القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن هدم أسوار من الطوب وبوابة حديد تم إزالتهم بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في السياق ذاته، نفذ حي العامرية ثان، برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، أسفرت عن فك شدة خشبية وسملات وقواعد بقرية ٤ بنجر السكر وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.

وفى حي الجمرك، تم تنفيذ حملة مكبرة تمكنت من إزالة قواطيع مباني بالدور التاسع علوي بالعقار الكائن ٤ شارع جعفر الجمرك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

حملات مكبرة لازالة التعديات على اراضى الدولة وأعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية - صور

حملات مكبرة لازالة التعديات على اراضى الدولة وأعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية - صور