إصابة الفنان محمود قابيل بفيروس كورونا

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كشف الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37، عن عدم حضور الفنان محمود قابيل فاعليات المهرجان، لإصابته بفيروس كورونا.

وقال أباظة، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «محمود قابيل مصاب بكورونا ولم يتمكن من الحضور وأتمنى له الشفاء.. كلها ظروف خارجة عن الإرادة»، موضحا: «محمود حرص على مشاهدة الأفلام وإرسال تقييمه للجنة بالفعل، وقام بعمل (فيديو كونفرانس) مع اللجنة أكثر من مرة كونه رئيسًا لها».

وانطلقت فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ويقام المهرجان تحت شعار «السينما من أجل الحياة».