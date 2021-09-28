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الصين: على بريطانيا إعادة بناء علاقتها معنا

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الصين: على بريطانيا إعادة بناء علاقتها معنا الصين: على بريطانيا إعادة بناء علاقتها معنا

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قال سفير الصين في لندن، تشنغ تسيغوانغ، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع بلاده على أساس الاحترام المتبادل.

واعتبر السفير الصيني أن «المحاولات الخارجية لاحتواء الصين ستفشل دائما، لذا يتعين على بريطانيا العمل على إعادة بناء العلاقات مع ثاني أكبر في العالم على أساس الاحترام المتبادل»، مشددا على أن «الانتكاسات في العلاقات بين المملكة المتحدة والصين لا تخدم مصالح شعبي البلدين».

وأكد أن الصين «لا تمثل تهديدا لأي بلد وأن الآن هو وقت تصحيح العلاقات بين الجانبين».

يذكر أن الصين فرضت في مارس الماضي حظر سفر وتجميد أصول على خمسة نواب واثنين من زملائهم اتهمتهم بنشر الأكاذيب عن البلاد، وذلك ردا على قرار المملكة المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.

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