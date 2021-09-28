تطور مفاجئ.. حركة طالبان تطبق الدستور الملكي وتستبعد النصوص المخالفة للشريعة

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أعلنت حركة طالبان اليوم أنها ستتبنى على نحو مؤقت دستورا يعود إلى حقبة الحكم الملكي، والذي من شأنه أن يمنح المرأة حق التصويت في أفغانستان، في تطور مفاجئ لا يتماشي مع منهج الحركة «المتشدد»، غير أنها استبعدت عناصر من النص الدستوري والتي رأت أنها تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وقال وزير العدل بحركة طالبان مولوي عبدالحكيم شرائع، في بيان، إن «الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا»، وفقا لوسائل إعلام عالمية، بينها «فرانس برس»، مضيفا أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يعتبر أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وتسعى الحركة منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس الماضي، إلى طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، حيث أكدت قياداتها «أنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي».

وجرى القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

يذكر أن حركة طالبان استبعدت في أثناء حكمها السابق بين عامي 1996 و2001، كانت النساء من الحياة العامة، وحرمت عليهن فرص التعليم والعمل .